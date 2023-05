Diocesi: Crema, lunedì si conclude il corso “Costruttori di pace” con mons. Bressan

Sarà l’incontro “Dalla Pacem in Terris alla Fratelli tutti. L’attualità del magistero sulla pace in un’Europa ancora in guerra” a concludere, lunedì 22 maggio, il corso “Costruttori di pace”, promosso nell’ambito della Scuola di educazione alla politica “Europa 2.0” dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Crema insieme a diverse realtà fra le quale Acli, Mcl e Commissione diocesana per la Pastorale sociale e del lavoro.

Dalle 21, presso la sala Alessandrini, interverrà mons. Luca Bressan, vicario episcopale della diocesi di Milano per la Cultura, la carità, la missione e l’azione sociale e insegnante ordinario stabile di Teologia pastorale presso il Seminario arcivescovile di Milano e alla Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale.

Nell’incontro di lunedì sera, a cura proprio di Pastorale sociale e Mcl, mons. Bressan – si legge in una nota della diocesi – offrirà “sicuramente un contributo di altissimo spessore su un tema di assoluta attualità”.