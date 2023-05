Maria Cristina Ogier venerabile: card. Betori (Firenze), “accogliamo con gioia questo dono. Guardiamo alla sua testimonianza per trarne frutto per la nostra vita cristiana”

“Papa Francesco ha autorizzato oggi la Congregazione delle Cause dei santi a promulgare il decreto che riconosce le virtù eroiche della serva di Dio Maria Cristina Ogier, nata il 9 marzo 1955 a Firenze e morta l’8 gennaio 1974 a Roma, a soli 19 anni. Accogliamo con gioia questo ulteriore dono del Santo Padre”. Con queste parole il cardinale arcivescovo di Firenze, Giuseppe Betori, commenta la notizia diffusa oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede. “Maria Cristina Ogier – prosegue il porporato – arricchisce la schiera di testimoni della fede della Chiesa fiorentina a cui si riconosce la designazione di venerabili, e si unisce a Giorgio La Pira, don Giulio Facibeni, il card. Elia Dalla Costa, mons. Olinto Fedi e suor Diomira Allegri, dichiarata venerabile nel gennaio scorso”. “Segnata sin da piccola dal una grave malattia, Maria Cristina Ogier – ricorda il card. Betori – ha vissuto interamente la sua breve vita e la sofferenza come dono per Dio, vedendolo e servendolo nei fratelli. Da bambina già assisteva e confortava gli ammalati, anche accompagnandoli con l’Unitalsi nei viaggi a Lourdes, e poi si è spesa fino all’estremo delle forze nelle opere di carità a favore dei poveri, degli anziani, dei disabili e nelle missioni”. “La breve ma intensa vita di Maria Cristina Ogier – conclude l’arcivescovo – racchiude il messaggio di chi si è fatto testimone della presenza del Signore che ci incontra sulle strade della vita e ci chiede di accoglierlo e accompagnarlo in quanti vivono nella sofferenza e nella marginalità. Continuiamo a guardare alla sua testimonianza per trarne frutto per la nostra vita cristiana”.