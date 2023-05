Cammino sinodale: diocesi Trento, un video per riflettere su giovani, donne e fragilità nel secondo anno

Giovani, donne, volontari nel sostegno alle fragilità. Tutti muniti di caschetto e giubbino di sicurezza. E, sullo sfondo, il ponteggio di una casa in ristrutturazione. Ecco i protagonisti e la location del video-lancio dei “cantieri” di lavoro sui quali la Diocesi di Trento invita a riflettere nel secondo anno del Cammino sinodale: giovani, donne e fragilità. “La Diocesi di Trento, così come tutta la Chiesa italiana, prosegue nel segno dell’ascolto – spiega nel video una dei protagonisti – il Cammino sinodale voluto dal Papa”. Le voci nel video si mescolano, per unirsi infine in un unico coro: “Se sei giovane, se sei donna o hai conosciuto momenti di fragilità, protrai rispondere direttamente alle domande; chiunque potrà però dare il proprio contributo ai tre cantieri, perché, nel Cammino sinodale, siamo tutti compagni di viaggio!”.