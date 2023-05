Maltempo in Emilia Romagna: Caritas Bologna, avviata una raccolta fondi. Prosperini (direttore), “particolare attenzione a persone e famiglie più fragili e sole”

La Caritas diocesana di Bologna “sta monitorando le situazioni di maggiore criticità sul territorio ed ha avviato una raccolta fondi per dare, già in questi giorni, un sostegno concreto di solidarietà a quanti sono stati fortemente danneggiati dalle alluvioni”. Ne dà notizia l’arcidiocesi.

“In mezzo a tante difficoltà – ha affermato don Matteo Prosperini, direttore della Caritas diocesana – vorremmo rivolgere particolare attenzione alle persone e alle famiglie più fragili e sole, come ci ha chiesto l’Arcivescovo. Per questo chiediamo ai parroci e alle Caritas di segnalarci eventuali situazioni di solitudine. Sappiamo di poter contare sulla grande generosità e solidarietà delle nostre comunità”.