Comunicazioni sociali: Como, il 26 maggio approfondimento a partire dal messaggio di Papa Francesco con il giornalista Tornielli

Si svolgerà venerdì 26 maggio, alle 21 nel cinema Astra di Como, una serata di incontro e approfondimento a partire dal messaggio di Papa Francesco per la 57ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali “Parlare con il cuore – Secondo verità nella carità”, che vedrà come ospite il giornalista e scrittore Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero della comunicazione della Santa Sede. L’appuntamento è organizzato da Ased-Associazione amici del Settimanale, il Settimanale della diocesi di Como, Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali e Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. La serata potrà essere seguita in streaming sul canale YouTube del Settimanale, nell’ambito del progetto “AstraHub”.