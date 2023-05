Donne e sicurezza alimentare: Roma, lunedì un seminario per “riflettere sul loro ruolo insostituibile”

La Facoltà di Scienze sociali della Pontificia Università Gregoriana, insieme alla Missione permanente della Santa Sede presso la Fao, l’Ifad e il Pam e al Forum Roma di Organizzazioni non governative d’ispirazione cattolica, organizzano una giornata di studio in memoria della professoressa emerita della Facoltà di Filosofia, Giorgia Salatiello, prematuramente scomparsa lo scorso 3 novembre, per “riflettere sul ruolo unico delle donne nello sviluppo e sulla loro capacità di essere agenti di cambiamento e trasformare il sistema alimentare attuale nell’ottica dell’ecologia integrale”. Il seminario, in programma lunedì 22 maggio, a Roma (ore 9-13, aula magna della Pontificia Università Gregoriana) – si legge in una nota – si focalizzerà su alcune esperienze concrete che mettono in luce “il ruolo insostituibile della donna nella famiglia e nell’educazione dei figli, come pure l’essenziale contributo delle donne lavoratrici alla edificazione di strutture economiche e politiche ricche di umanità”, come ha scritto il Papa nel dicembre 2015 in occasione del Seminario internazionale sul tema “Donne e lavoro”. Dopo le parole introduttive di padre Mark A. Lewis, rettore della Pontificia Università Gregoriana, interverranno Nuria Calduch (direttrice del Dipartimento di Teologia biblica della Facoltà di Teologia, Gregoriana) sulle donne e il lavoro agricolo nella Bibbia; padre Bruno Ciceri (già direttore di Stella Maris Internationalis) sulla donna nel settore della pesca; Stefano Zamagni (ordinario di Economia politica, Università di Bologna) su donne, economia familiare e sradicamento della povertà; Marcela Villarreal (direttrice della divisione di partenariati e collaborazione con l’Onu presso la Fao) sul ruolo chiave delle donne nella lotta alla fame; Priscila Pereira De Andrade (legal officers, Unidroit) su donne e accesso al credito; Satu Santala (vicepresidente associato per le relazioni esterne e la governance, Ifad) sull’impatto del cambiamento climatico sulla sicurezza alimentare delle donne nel mondo; Flaminia Giovanelli (già sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale) sul ruolo delle donne nei conflitti armati e nei processi di pace; Gabriella Gambino (sottosegretario del Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita) su donne tra famiglia e lavoro. Verranno poi condivise alcune esperienze pratiche. Dopo il dibattito le conclusioni saranno affidate a mons. Fernando Chica Arellano, osservatore permanente della Santa Sede presso la Fao, l’Ifad e il Pam.