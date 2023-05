Maltempo in Emilia Romagna: Metsola, “un pensiero a familiari delle vittime e a dispersi. Protezione civile e soccorritori orgoglio europeo”

“Il Parlamento europeo è vicino all’Italia per l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Il mio pensiero va ai familiari delle vittime e ai dispersi. Grazie alla protezione civile e a tutti coloro che sono accorsi ad aiutare le famiglie in difficoltà. Siete un orgoglio europeo”. Così Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, in un tweet pubblicato oggi pomeriggio.

