Diocesi: Trivento, al via nel pomeriggio gli eventi del ciclo “Per una società aperta”

Prenderanno il via nel pomeriggio di oggi, sabato 20 maggio, gli eventi del ciclo “Per una società aperta” organizzati per il 2023 dall’Ufficio per il Progetto culturale della diocesi di Trivento.

Dalle 17.30, presso la sala consiliare di Palazzo S. Francesco ad Agnone (Is), Riccardo Ferri, docente alla Pontificia Università Lateranense, parlerà di “Modelli sociali della Trinità. Prospettive e limiti”. L’8 giugno, dalle 17.30 nel Palazzo Bonanni di Agnone, sarà Pierluigi Bersani a riflettere su “La lotta alle disuguaglianze sociali”. Il 29 luglio, dalle 18 presso la sala consiliare di Palazzo S. Francesco ad Agnone, toccherà a Roberto Celada Ballanti, docente all’Università di Genova, a raccontare “L’importanza del dialogo interreligioso nella società attuale”. “La cultura del rispetto nel rapporto fra uomo e donna” sarà il tema affrontato da Maria Destefan, fondatrice di “Voce donna”, nel corso dell’incontro in programma il 6 agosto nella parrocchia S. Maria maggiore a Roio del Sangro. L’ultimo convegno, in calendario il 25 agosto a Pescopennataro (ore 18), vedrà la presenza di Filomeno Lopes, giornalista di Radio Vaticana, che approfondirà “La relazione fraterna e feconda con gli immigrati”.

Tra gli eventi di “Per una società aperta” sono previsti anche due interventi artistici: il 5 agosto quello proposto dal Coro Compagnia virtuosa su “Carlo V e il ‘500 in musica: itinerario musicale tra gli eventi alle origini dell’Europa moderna”, ospitato dalle 21 nella chiesa monumentale S. Egidio di Borrello; e il 7 agosto, invece, sarà il Duo di Dan, composto da Samuele Danese (viola) e Calogero Di Liberto (pianoforte), ad interpretare le Sonate per viola e pianoforte di Brahms op. 120.