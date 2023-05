Diocesi: Chieti-Vasto, domani a Fossacesia “Giovani e lavoro per nutrire la speranza”

Un’iniziativa per rilanciare i contenuti del messaggio “Giovani e lavoro per nutrire la speranza” che i vescovi italiani hanno inviato alla comunità nazionale in occasione del 1° maggio, Festa dei lavoratori. È quella promossa per il pomeriggio di domani, domenica 21 maggio, dall’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Chieti-Vasto. L’appuntamento è fissato per le 16.30 a Fossacesia; alle 16.45 dall’abbazia di San Giovanni in Venere partirà la “Camminata della pace” fino al Centro pastorale con l’intervento di Nello Scavo, giornalista di Avvenire. Alle 17.30 prenderà il via l’incontro di dialogo e riflessione con i saluti del parroco di San Donato martire, don Leo Rosa, e del sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantanio; dopo l’introduzione di Daniela Palladinetti, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, prenderanno la parola l’arcivescovo diocesano, mons. Bruno Forte, i sindacalisti Davide Desiati (Cisl) e Franco Spina (Cgil).

Alle 19, poi, l’arcivescovo Forte presiederà la celebrazione eucaristica.