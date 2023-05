Diocesi: Ac Lodi, domani a Guardamiglio la festa “Scendiamo in campo”

Sarà l’oratorio di Guardamiglio ad ospitare domani, domenica 21 maggio, la Festa diocesana dell’Azione cattolica di Lodi. L’appuntamento, intitolato “Scendiamo in campo” prenderà il via alle 15.30 e coinvolgerà tutte le fasce di età, dai ragazzi agli adulti. Alle 16 sono previste le attività mentre alle 18 verrà celebrata la messa seguita, alle 19.30, dalla cena fraterna. “Scendiamo in campo”, ha spiegato la presidente diocesana di Ac, Raffaella Rozzi, “rilancia a tutta l’associazione l’iniziativa annuale dell’Acr perché il mese degli incontri sia occasione di incontro autentico. Tutti siamo chiamati a scendere in campo per costruire insieme il gioco”. “Sarà una festa attiva in cui bambini, ragazzi, giovani, adulti, nonni, famiglie, saranno protagonisti con stile, insieme, condividendo l’obiettivo, nei diversi ambienti dell’oratorio di Guardamiglio, certi che insieme le difficoltà si condividono e le gioie si moltiplicano”, ha concluso Rozzi.