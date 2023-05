Facoltà Teologica Sardegna: Cagliari, venerdì “Laici nella Città e nella Chiesa secondo il Concilio Vaticano II. Un’idea e una storia” con Diotallevi

Proseguono a Cagliari a le conferenza promosse dalla Facoltà Teologica della Sardegna per l’anno 2022/2023. Venerdì 26 maggio 2023, alle 17, interverrà nuovamente Luca Diotallevi, sociologo e docente universitario, con un secondo e conclusivo incontro dedicato al tema del laicato. Questa volta Diotallevi parlerà di “Laici nella Città e nella Chiesa secondo il Concilio Vaticano II. Un’idea e una storia”. L’incontro, ospitato dalle 17.30 nell’aula magna della Facoltà Teologica della Sardegna, si aprirà con i saluti del preside della Facoltà, Mario Farci, e sarà moderato da Franco Siddi, presidente nazionale editori radiotelevisivi.

“Il relatore – si legge in una nota – parlerà del ruolo dei laici e del laicato nella società, a partire da quello che è scritto nei documenti del Concilio Vaticano II, e confronterà questi ultimi con la storia della Chiesa degli ultimi decenni nei quali il testo conciliare è stato in certa misura disatteso”.