Cammino sinodale: Bergamo, il 29 maggio restituzione diocesana della fase narrativa

È in programma per la serata di lunedì 29 maggio, a Bergamo, l’incontro di restituzione diocesana organizzata dal Coordinamento diocesano a conclusione della fase narrativa (2021-2023) del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia. L’appuntamento sarà ospitato dalle ore 20.45 presso l’Auditorium della Casa del Giovane alla presenza del vescovo Francesco Beschi.

“L’invito alla serata – spiegano dalla diocesi – può essere esteso ad alcuni dei partecipanti agli Incontri sinodali, in particolar modo a coloro che ne sono stati facilitatori. Possono partecipare anche i rappresentanti di realtà ecclesiali che, per diversi motivi, durante l’anno non hanno promosso gli Incontri sinodali”.