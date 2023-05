Gmg Lisbona: al via la catena di preghiera denominata “Oratorio della Visitazione”

©Elsa Vitorino / JMJ Lisboa 2023

È stato presentato ieri, dal Comitato organizzatore locale della Gmg di Lisbona 2023, l’Oratorio della Visitazione, una catena di preghiera che, nelle intenzioni dei promotori, “unisce e aiuta tutte le famiglie e comunità a pregare e a prepararsi al più grande raduno di giovani del mondo”. L’Oratorio è un progetto nato grazie a due volontari della Gmg portoghese, Caetana Thomaz e Manuel Appleton, che hanno pensato una statua lignea riproducente l’incontro di Maria, la madre di Gesù, con santa Elisabetta. Il pezzo, che ha dato vita al progetto, è stato realizzato dall’artigiano Céu Pedrosa, di Olaria da Bajouca, nella regione di Leiria. Dalla scultura in argilla, il pezzo è stato poi digitalizzato in 3D per fabbricare lo stampo necessario alla produzione dei pezzi. I pezzi prodotti vengono poi dipinti a mano, a Fatima, da artigiani specializzati nella pittura di immagini sacre. L’Oratorio della Visitazione è realizzato al 100% con materiale riciclato. Ad accompagnare l’opera artistica ci sarà anche un itinerario di preghiera consultabile attraverso un QR Code. L’obiettivo è che, in ogni comunità, ci sia una catena di preghiera per la Gmg Lisbona 2023, per rispondere all’appello lanciato dal cardinale patriarca di Lisbona, D. Manuel Clemente. La proposta è quella di portare, per sette giorni, l’Oratorio della Visitazione di famiglia in famiglia, e pregare in preparazione alla Gmg.