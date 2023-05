Festival biblico: Padova, gli appuntamenti della giornata conclusiva di domani

Si concluderanno domani, domenica 21 maggio, gli appuntamenti per il Festival Biblico a Padova, edizione 2023, dedicato al libro di Genesi, capitoli 1-11.

La giornata inizierò con “I Dialoghi geopolitici. Potere e verità, una relazione delicata”, alle 10 al Centro universitario di via Zabarella 82, con un confronto tra il filosofo Dario Ventura, il giornalista di Avvenire Gigio (Luigi) Rancilio, la sociologa della comunicazione Nicoletta Vittadini. Moderano Massimo D’Onofrio e Isabella Tiveron. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Ucid Padova.

Nel pomeriggio, alle 16 sarà la volta del laboratorio per bambini “Creando emozioni in musica: baby Mozart” che si svolgerà nel chiostro della chiesa di San Francesco, con la partecipazione di Fucina Machiavelli.

In serata gran finale con il concerto conclusivo “Inno sotto le stelle, Salmo 8”, alle 21 in piazza Duomo, con la partecipazione del River Gospel Mass Choir. A seguire la visita notturna alle meraviglie di Giusto (su prenotazione) nel Battistero della cattedrale (ore 22.30).

Gli appuntamenti del Festival biblico – tutti ad accesso gratuito ad esclusione delle visite al battistero – sono realizzati grazie al sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, dell’associazione Noi Padova e del Comune di Padova.