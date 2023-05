Diocesi: Ascoli Piceno, nel pomeriggio incontro-testimonianza con il papà di Chiara Corbella Petrillo

In occasione della Giornata della vita all’interno della Settimana della famiglia di Ascoli Piceno, la diocesi e il locale Centro accoglienza vita (Cav) promuovono per il pomeriggio di oggi, sabato 20 maggio, l’incontro-testimonianza con Roberto Petrillo, il padre di Chiara Corbella Petrillo proclamata nel 2018 “Serva di Dio” e per la quale è in corso la causa di beatificazione.

L’incontro – intitolato “Chiara e la famiglia” – “sarà un’occasione unica – si legge in una nota – per celebrare la vita, l’amore, la fede e la famiglia attraverso la testimonianza su di una donna straordinaria”. Petrillo “condividerà con i presenti le esperienze, le riflessioni e l’eredità lasciata da sua figlia”.