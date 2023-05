Ecologia integrale: dal 23 al 25 maggio il primo Congresso mondiale delle “eco-città educative”

Dal 23 al 25 maggio si terrà il primo Congresso mondiale delle “Eco-Città educative”, con la partecipazione di 50 sindaci dell’America Latina e dell’Europa. L’evento sarà organizzato dal movimento Scholas Occurrentes e dalla Banca di sviluppo dell’America Latina (Caf) nell’ambito della celebrazione del decimo anniversario del lancio mondiale di Scholas Occurrentes. Il convegno – spiegano gli organizzatori – è una proposta che mira a promuovere e diffondere lo sviluppo sostenibile facendo riferimento al termine di “ecologia integrale” usato nell’enciclica Laudato si’, a partire dalla metodologia educativa sviluppata da Scholas e dalle esperienze che vengono realizzate dai giovani di diverse comunità. Il 23, 24 e 25 maggio i funzionari riceveranno la formazione in materia affinché possano applicare la conoscenza nei loro territori, in continuità all’esperienza “Laudato si’ giovani”, promossa da Scholas lo scorso anno. La giornata conclusiva si terrà giovedì 25 maggio alle 15 nell’aula magna dell’Istituto Patristico Augustinianum, dove i sindaci, insieme a importanti specialisti, consegneranno le conclusioni al Santo Padre nell’ambito della celebrazione del decimo anniversario del lancio mondiale di Scholas Occurrentes.

Durante la celebrazione, Papa Francesco avrà un’interazione dal vivo con le comunità di giovani di Scholas Occurrentes in Argentina, Stati Uniti, Messico e Amazzonia colombiana. Inoltre Francesco sorprenderà un gruppo di anziani e giovani di una residenza in Spagna che fa parte del programma educativo intergenerazionale, “Stare Insieme”.