Diocesi: Udine, oggi pomeriggio giovani in cammino da Aquileia a Cervignano del Friuli in vista della Gmg di Lisbona

In vista della Giornata mondiale della gioventù che si terrà ad agosto a Lisbona, giovani e giovanissimi dell’arcidiocesi di Udine percorreranno oggi pomeriggio i circa sette chilometri di cammino che separano Aquileia da Cervignano del Friuli. “Un percorso breve, a simboleggiare, però, un itinerario ben più impegnativo e profondo: quello che porterà centocinquanta giovani friulani a tuffarsi nella ‘marea’ – anzi: nell’oceano – di giovani provenienti da tutto il mondo che il prossimo agosto lambirà le coste di Lisbona, in Portogallo, dove si svolgerà la Gmg”, spiegano dall’arcidiocesi.

Il pomeriggio di spiritualità “In cammino!” prenderà il via con il ritrovo previsto alle 14.45 in piazza del Capitolo, dinanzi alla basilica di Aquileia; dopo il rinnovo delle promesse battesimali e l’avvio del cammino verso Cervignano. Qui i giovani parteciperanno alla messa assieme al gruppo giovanile dell’unità pastorale della Bassa friulana, dell’arcidiocesi di Gorizia.