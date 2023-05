Salute: Ospedale regionale Miulli, il 27 maggio a Gioia del Colle screening gratuiti per le patologie del fegato

È in programma per sabato 27 maggio, nella sala Dedeo del Municipio di Gioia del Colle, il primo appuntamento dello screening gratuito per le patologie del fegato. La mattinata di prevenzione, promossa in collaborazione con l’Ospedale regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti, è “volta a promuovere una diagnosi precoce tra la popolazione di età compresa tra i 30 e i 60 anni”. Durante la visita medica, realizzata dai medici dell’Ospedale “F. Miulli”, verrà effettuato un esame ecografico e sarà valutato un eventuale iter diagnostico/terapeutico.

“L’evento – viene spiegato in una nota – è pensato proprio per coloro che presentano uno o più seguenti fattori di rischio, come obesità, alterazioni degli esami di funzionalità epatica, alterazione dell’assetto lipidico, diabete e abuso di alcol. Saranno valutati in questa prima fase circa 60 pazienti, selezionati dai medici di base di Gioia del Colle e Sammichele di Bari. Per iscriversi l’utente dovrà rivolgersi al proprio medico di base di Gioia del Colle e Sammichele di Bari”.

Nelle prossime settimane, precisano dal Miulli, sono previste ulteriori iniziative territoriali per lo screening nei Comuni di Acquaviva delle Fonti e di Cassano Murge.

Il progetto è nato dalla iniziativa del Lions Club di Gioia del Colle Host con la partecipazione dell’Ospedale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti. Hanno aderito i club Lions di Acquaviva delle Fonti e di Cassano delle Murge.