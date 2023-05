È in programma per il pomeriggio di oggi, sabato 20 maggio, il primo Open day dell’Istituto superiore di Scienze religiose (Issr) “Santi Vitale e Agricola” di Bologna. Dalla 16, nella sede di piazzale Bacchelli, si terrà – spiegano dalla Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna – “un momento di scambio con docenti ed ex studenti, ma anche piccoli laboratori per sperimentare la proposta formativa e il clima familiare dell’Istituto”. All’evento parteciperà anche il direttore, prof. Marco Tibaldi.