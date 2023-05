Bielorussia: Minsk, consacrata la nuova chiesa di San Francesco d’Assisi

Si è conclusa nella tarda mattinata di oggi, sabato 20 maggio, la celebrazione per la consacrazione della nuova chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi a Minsk, capitale della Bielorussia. La solenne concelebrazione liturgica, riferisce Fides, presieduta dal nunzio apostolico in Bielorussia, l’arcivescovo Ante Jozić, ha visto la partecipazione di numerosi vescovi ed è avvenuta alla presenza di rappresentanti diplomatici di diverse nazioni. “Questa nuova chiesa − spiega all’Agenzia Fides il parroco fra Jan Sadoŭski − è importante, perché è segno che la comunità dei cattolici è viva, vuole crescere e ha un futuro. Ecco perché questa chiesa diventa la casa della nostra parrocchia, dove Dio attende ciascuno di noi». Durante la liturgia, celebrata nel giorno della memoria liturgica di San Bernardino da Siena, anche lui appartenente alla famiglia francescana, sono stati consacrati l’altare e l’edificio della chiesa, ed è stato cantato per la prima volta l’inno della parrocchia, composto da due musicisti locali. La storia della parrocchia, che oggi conta più di 500 fedeli, ebbe inizio con la sua costituzione nel 1992. Dal 1996 fu affidata alla comunità appena stanziatasi in loco dei frati cappuccini. Grazie al paziente e costante impegno dei frati, nel 2014 fu possibile iniziare i lavori di costruzione della chiesa e degli edifici annessi, che ad oggi sono in gran parte terminati. Il complesso parrocchiale, situato nel nuovo quartiere residenziale a nord-est della capitale, comprende diversi spazi a servizio della comunità dei frati e dei cattolici della parrocchia: la chiesa, di circa 220 mq, una cappella adiacente di circa 70 mq e il convento dei frati cappuccini, i cui 580 mq ospitano a pian terreno la sacrestia, la biblioteca, l’ufficio parrocchiale, tre aule per il catechismo, la cucina e il refettorio della comunità; al primo piano, invece, vi sono dieci camere per i frati ed eventuali ospiti, l’ufficio del padre custode e una sala comune. Attualmente alla Custodia di Bielorussia dell’Ordine dei Frati minori cappuccini appartengano circa 30 frati, fra cui 5 giovani in formazione. A Minsk i frati oggi sono impegnati presso la curia della Custodia, nelle strutture della Caritas dell’arcidiocesi di Minsk-Mogilëv, nella parrocchia di San Francesco, nella cura pastorale degli studenti, nella formazione dei catechisti dell’arcidiocesi e nel lavoro pastorale con le famiglie. A Minsk risiedono circa due milioni di abitanti, con una presenza di cattolici che si attesta attorno al 15%. Tuttavia, le chiese a disposizione delle locali comunità cattoliche scarseggiano, soprattutto nei quartieri più periferici della città, che sono anche quelli a maggior densità abitativa.