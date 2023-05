Papa Francesco: autorizza i decreti per nove nuovi venerabili

Stamattina, Papa Francesco ha ricevuto in udienza il card. Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei santi, durante la quale ha autorizzato il medesimo Dicastero a promulgare i decreti riguardanti nove nuovi venerabili. Il Pontefice ha riconosciuto le virtù eroiche di otto di loro e un martirio. I nove servi di Dio divenuti venerabili sono: don Giuseppe Beotti, sacerdote diocesano, nato il 26 agosto 1912 a Campremoldo Sotto, frazione di Gragnano Trebbiense (Italia) e ucciso in odio alla fede il 20 luglio 1944 a Sidolo, frazione di Bardi (Italia); don Simon Mpeke (detto Baba Simon), sacerdote diocesano, nato intorno al 1906 a Batombé (Camerun) e morto il 13 agosto 1975 a Édéa (Camerun); don Pedro de la Virgen del Carmen (al secolo: Pedro Díez Gil), sacerdote professo dell’Ordine dei Chierici regolari poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, nato il 14 aprile 1913 a Pampliega (Spagna) e morto il 14 dicembre 1983 a Saragozza (Spagna); sr. Edda Roda (al secolo: Edda Maria Caterina), suora professa dell’Istituto delle Suore Cappuccine di Madre Rubatto, nata il 30 ottobre 1940 a Leno (Italia) e morta il 16 giugno 1996 a Bergamo (Italia); madre Tereza Margarida do Coração de Maria (al secolo: Maria Luiza Rezende Marques), monaca professa dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, nata il 24 dicembre 1915 a Borda da Mata (Brasile) e morta il 14 novembre 2005 a Três Pontas (Brasile); Arnaldo Canepa, fedele laico catechista, nato il 24 settembre 1882 a Roma (Italia) e ivi morto il 2 novembre 1966; Guido Vidal França Schäffer, seminarista, nato il 22 maggio 1974 a Volta Redonda (Brasile) e morto il 1° maggio 2009 a Rio de Janeiro (Brasile); Maria Cristina Ogier, fedele laica, nata il 9 marzo 1955 a Firenze (Italia) e morta l’8 gennaio 1974 a Roma (Italia); Lorena D’Alessandro, fedele laica, nata il 20 novembre 1964 a Roma (Italia) e ivi morta il 3 aprile 1981.