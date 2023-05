8xmille: diocesi Roma, in arrivo nelle parrocchie il materiale per partecipare ai progetti Cei 2023

Tutte le parrocchie della diocesi di Roma, in questi giorni, stanno ricevendo il materiale per partecipare ai progetti Cei 2023 dedicati al Sostegno della Chiesa cattolica. “Il primo progetto terminerà il 31 luglio – spiega Lisa Manfrè, incaricata diocesana del Sovvenire – e offrirà la possibilità ai fedeli che sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione, in quanto possessori solo di redditi da pensione, da lavoro dipendente o assimilati, di firmare in parrocchia e destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica”. Il kit in arrivo comprende, infatti, le schede per la destinazione dell’8xmille, che i contribuenti potranno firmare direttamente in parrocchia. Da quest’anno le parrocchie hanno a disposizione una strumento in più, grazie alla convenzione stipulata tra Cei e Acli, che metterà a disposizione gratuitamente la propria rete di Caf per la raccolta delle schede. “Già da diverse settimane – continua Lisa Manfrè – stiamo tenendo incontri con i referenti parrocchiali Sovvenire per spiegare il progetto e rispondere a tutti i dubbi e i quesiti. Grazie al lavoro dei parroci e dei referenti parrocchiali, lo scorso anno 10 parrocchie della nostra diocesi hanno ricevuto un contributo economico dalla Cei a seguito dello svolgimento dei progetti”.