Don Lorenzo Milani: Acli Milano, lunedì presentazione del libro “Vita di un profeta disobbediente”

A pochi giorni dalla visita a Barbiana del presidente Sergio Mattarella alla tomba del sacerdote e maestro nato un secolo fa, le Acli Milanesi presentano il 22 maggio il libro “Don Milani. Vita di un profeta disobbediente” (TS edizioni), del giornalista Mario Lancisi. La presentazione avverrà presso il Teatro San Giovanni Battista alla Bicocca in via Alberto Nota 19 alle 18. Dialogheranno con l’autore Delfina Colombo, responsabile formazione delle Acli Milanesi; don Mario Stefano Antonelli, vicario per l’Educazione e celebrazione della fede e per la Pastorale scolastica dell’arcidiocesi di Milano; Fabio Pizzul, giornalista, Radio Marconi. Introduce e coordina l’incontro Claudio Antonelli, presidente del Circolo Acli Bicocca. Il volume esce nel centenario della nascita di don Lorenzo Milani, avvenuta il 27 maggio 1923: Mario Lancisi, tra i più esperti biografi del priore di Barbiana, ne traccia il ritratto attingendo a nuove lettere, scritti e testimonianze tra le quali spiccano quelle esclusive di Adele Corradi, insegnante a fianco del sacerdote negli anni più avvincenti della Scuola di Barbiana, e di Francuccio Gesualdi, che con il fratello Michele visse per tredici anni in canonica con il priore. Il libro di Lancisi si articola in otto parti abbracciano tutti i momenti della vita di don Milani dal 1923 al 1967, l’anno in cui muore di tumore. La parte finale del volume, dedicata al cristiano del futuro, va dalla morte di don Milani alla sua storica riabilitazione, che si ha con la visita di papa Francesco a Barbiana nel 2017.