Frati minori cappuccini: fra Luca Simoncini è il nuovo ministro provinciale della Liguria

Fra Luca Simoncini è il nuovo ministro provinciale dei Frati minori cappuccini. La sua elezione canonica è stata sancita nel corso del 181° Capitolo ordinario della Provincia svoltosi presso il convento San Bernardino di Genova.

Insieme a lui è stato scelto il nuovo Consiglio della Provincia di Genova: fra Marian Zielinski sarà vicario provinciale, fra Gonzalo Cateriano Villasante secondo consigliere, fra Biju James terzo consigliere, fra Roberto Parodi quarto consigliere.

Come si legge in una nota della diocesi di Savona-Noli, in una lettera al vescovo Calogero Marino i religiosi hanno chiesto “la Sua paterna benedizione sul nuovo ministro, i suoi consiglieri e tutti i confratelli cappuccini che operano in Liguria”.