Carcere: San Vincenzo de’ Paoli, venerdì seminario online su assistenza spirituale e libertà di culto per i detenuti

“Assistenza spirituale in carcere e libertà di culto”. Questo il tema che verrà affrontato nel corso del seminario online in programma per il pomeriggio di venerdì 26 maggio per iniziativa del Settore “Carcere e devianza” della Federazione nazionale italiana Società di San Vincenzo de’ Paoli. Dalle 17, su piattaforma Zoom, dopo i saluti e la presentazione del seminario a cura di Giulia Bandiera, responsabile nazionale del Settore “Carcere e devianza” della San Vincenzo, interverranno Alessio Scandurra, direttore dell’Osservatorio Antigone, su “Libertà di culto nell’ordinamento penitenziario”, Daniela De Robert, componente del Collegio dell’Autorità garante dei diritti delle persone private della libertà personale, su “Fede e religione oltre i muri e i cancelli”, don Sandro Spriano, già cappellano del carcere di Rebibbia, su “Padre Nostro, di tutte le detenute e di tutti i detenuti. Nessuno escluso”, e don Lorenzo Durandetto, cappellano del carcere di Udine, con la testimonianza “Non mi sono mai sentito sacerdote come adesso”.