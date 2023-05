Solidarietà: Fondazione Opera Don Bosco, il 27 maggio a Barlassina la mostra di foto interattiva “Sorridi, è gratis!”

La mostra interattiva “Sorridi, è gratis!” a cura di Fondazione Opera Don Bosco onlus, prosegue il suo tour primaverile. Dopo essere stata visitabile per un mese a Mezzago, sabato 27 maggio arriverà a Barlassina, dove sarà allestita presso Palazzo Rezzonico, nella sala consigliare. La mostra fornirà l’occasione, si legge in un comunicato, “per emozionarsi grazie alla raccolta fotografica che da ormai tre anni porta in giro per la Lombardia scatti e racconti vividi di bambini, ragazzi e adulti provenienti da Etiopia, Eritrea, Ucraina e Filippine”.

“Sorridi, è gratis!”, con ingresso libero e gratuito, sarà visitabile dalle 9 alle 19.30 in occasione dell’iniziativa “Un Libro una Storia” organizzata da Comune di Barlassina e Associazione Xapurì Aps.

“Le foto della mostra – spiegano dalla Fondazione Opera Don Bosco onlus – sono frutto del genio creativo di Enrico Mascheroni, fotoreporter di fama internazionale vicino alla Fondazione. Una collezione di volti che pone al centro dell’attenzione il significato più profondo del sorriso: un gesto semplice e personale, capace di colmare gli occhi e il cuore di chi lo riceve”. “Ma la mostra – prosegue il comunicato – non si limita a questo. Con l’ausilio di una lente di ingrandimento si potrà entrare in contatto con i protagonisti delle immagini grazie ai loro racconti, rivelati con timidezza sotto forma di aneddoti capaci di far sorridere, riflettere ed emozionare il visitatore. La scelta delle foto non è infatti casuale: da sempre Fondazione Opera Don Bosco onlus è attenta nel comunicare ai propri interlocutori messaggi di gioia e speranza, seppur legati a storie e situazioni di fragilità”.