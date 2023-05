Maltempo in Emilia Romagna: PizzAut crea la pizza per aiutare una realtà inclusiva a ripartire

foto SIR/Marco Calvarese

Si chiama “Pizza ricostruzione” l’iniziativa lanciata da PizzAut che, vista la situazione in Emilia Romagna, realizzerà una pizza specifica, il cui ricavato della vendita sarà donato per sostenere la ripartenza di un’altra realtà inclusiva e che si occupa di disabilità sul territorio colpito dal maltempo. Si tratta dell’associazione “Autismo Faenza Aps”, che ha subito gravi danni. La realtà di PizzAut si occupa di inclusione di persone con autismo, e metterà a disposizione la pizza ricostruzione sia nell’attività di Cassina che in quello di Monza. La pizza è composta di tutti ingredienti provenienti dall’Emilia Romagna, infatti ci sono: Bresazola Dop, fior di Latte, scaglie di Reggiano, glassa di aceto balsamico di Modena e pomodorini freschi.