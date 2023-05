Don Lorenzo Milani: Alessandria, il 25 maggio una serata dedicata al suo pensiero e alla sua opera

“Dalla pedagogia di don Milani a oggi”. Questo il titolo della serata in programma giovedì 25 maggio, ad Alessandria, per i 100 anni dalla nascita del priore di Barbiana. L’iniziativa è promossa dalla diocesi insieme all’Associazione Cultura e sviluppo e all’Isral, con la collaborazione del Meic e del Centro di cultura-gruppo operatori dell’Università Cattolica. La serata di approfondimento sul pensiero e sull’opera del fondatore della Scuola di Barbiana, dal titolo “Dalla pedagogia di don Milani a oggi”, sarà ospitata dalle 20.30 presso la sede dell’Associazione Cultura e Sviluppo e vedrà la partecipazione di Domenico Simeone, preside della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Milano, che condurrà una riflessione sul ruolo sociale della scuola, prendendo spunto dall’opera di don Milani. Portando esempi dal vissuto scolastico quotidiano della realtà locale alessandrina, si legge in una nota, dialogheranno con il relatore Renata Nosengo, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Caretta-Alfieri”, e Raffaella Norese, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Paolo Straneo”.