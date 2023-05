Diocesi: Massa Carrara, domani a Pontremoli il vescovo Vaccari presiede l’ordinazione di 3 diaconi permanenti  

Alessandro, Alcide, Loris sono i tre candidati che domani, domenica dell’Ascensione del Signore, riceveranno dalle mani del vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, mons. Mario Vaccari, l’ordine del diaconato permanente, nel corso della celebrazione delle 18 nella concattedrale di Pontremoli. “Non siamo noi che siamo a chiedere – ha dichiarato Alessandro Frugoni, 54 anni originario di Massa – ma Dio che sceglie, per quanto mi riguarda dopo un lungo cammino a servizio della Chiesa”. Alcide Rossi, 74 anni proviene invece dalla Lunigiana, dal paese di Serravalle “Il senso del ministero diaconale – ha affermato – è quello del servizio, anche se già da diversi anni sono a disposizione della parrocchia, ma con il conferimento del diaconato questa dimensione si espande e si allarga in modo da essere più utili ai fratelli e alle necessità della Chiesa”. Infine, Loris Pucci, 72 anni è originario di Bagnone, anch’egli è pensionato. “Per certi aspetti – ha evidenziato – dopo tanti anni quella al diaconato permanente è stata una chiamata inaspettata, che mi riempie di gioia: non la considero la fine di un percorso, ma l’inizio di un altro tempo della mia vita”.