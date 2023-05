Diocesi: domani pomeriggio a Pisa incontro “La consacrazione nuziale. Riflessione e significato teologico”

“La consacrazione nuziale. Riflessione e significato teologico”. Sarà questo il tema al centro dell’incontro in programma nel pomeriggio di domani, domenica 21 maggio, a Pisa. Dalle 15, presso la chiesa di Santa Caterina, saranno mons. Renzo Bonetti, fondatore del Progetto Misterogrande, e padre Luca Frontali, sacerdote dei Legionari di Cristo, a rispondere agli interrogativi: qual è l’identità degli sposi cristiani? In cosa si differenzia la celebrazione in chiesa da una convivenza spontanea o da un’unione civile?

L’incontro – promosso dalla Commissione interdiocesana di Pastorale familiare di Pisa, Lucca, Massa Carrara-Pontremoli, Pescia, San Miniato e Volterra – sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’arcidiocesi di Pisa. L’incontro si concluderà con la celebrazione, alle 17.30, della messa.