Diocesi: Bologna, domani la risalita della Madonna di San Luca al santuario. In mattinata messa con i cardinali Zuppi e Bassetti

Domenica 21 maggio, nella solennità dell’Ascensione, alle 10.30 nella cattedrale di San Pietro a Bologna il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, presiederà la messa, concelebrata dal card. Matteo Maria Zuppi, alla presenza dell’Immagine della Madonna di San Luca. Nel pomeriggio, alle 15 il vescovo Dionisio di Kotyeon, ausiliare della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia, celebrerà l’Ufficio ortodosso della Piccola supplica alla Madre di Dio animato dalle comunità ortodosse cittadine. Alle 17, poi, l’Icona verrà accompagnata in processione al santuario dal cardinale arcivescovo e dai fedeli percorrendo le vie Indipendenza, Ugo Bassi, Nosadella e Saragozza, sostando per la benedizione in piazza Malpighi, Porta Saragozza e all’Arco del Meloncello. Alla processione, che avrà una speciale intenzione di preghiera per la pace e per le popolazioni colpite dall’alluvione a Bologna, in Regione e specialmente in Romagna, parteciperanno con gli stendardi le parrocchie, comunità religiose, confraternite, comunità dei migranti cattolici, comunità ortodosse e associazioni ecclesiali. Saranno presenti il vescovo Ambrozie, vicario per i fedeli ortodossi moldavi in Italia, il vescovo Dionisio, e padre Teodosio Hren, vicario generale dell’Esarcato greco-cattolico ucraino che accompagneranno il card. Zuppi e l’Immagine. Alle 20, all’arrivo della Madonna di San Luca nel Santuario sul Colle della Guardia, sarà celebrata la messa.

Oggi, sabato 20 maggio, alle 14 padre Hren presiederà la divina liturgia in cattedrale alla presenza dell’Immagine e alle 21 don Davide Baraldi, vicario episcopale per il Settore Formazione cristiana, guiderà la recita del Rosario.

Le celebrazioni in cattedrale alla presenza della Madonna di San Luca vengono trasmesse in streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. La messa delle 10.30 di domani sarà trasmessa in diretta anche da E’ Tv-Rete7 (canale 10 del digitale terrestre), da Nettuno Tv (canale 111 del digitale terrestre) e in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.