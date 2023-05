Diocesi: Massa Carrara, nuovo profilo Facebook e nuove strutture per le comunicazioni sociali

Un nuovo profilo Facebook per sostenere la diffusione di tutte le iniziative diocesane: ad annunciarlo alla vigilia della 57ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, dal tema “Parlare col cuore”, è il direttore dell’Ufficio diocesano Comunicazioni sociali della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, don Alessandro Biancalani, in un articolo pubblicato sul settimanale “Toscana Oggi-Vita Apuana”. Altre iniziative messe in campo sono la costituzione di una unica redazione per coordinare il settimanale diocesano, il canale YouTube, il sito web, le chat di WhatsApp e il nuovo studio di registrazione e di produzione dei contenuti diocesani.