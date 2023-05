Biodiversità: Coldiretti, lunedì a Roma evento con gli agricoltori provenienti dai diversi continenti

Ci saranno contadini e contadine da tutti i continenti con i loro prodotti tipici alla “mostra mercato” internazionale promossa dalla “World Farmers Market Coalition” in Italia per la Giornata mondiale della biodiversità proclamata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, con un focus dedicato alle colture a rischio estinzione per effetto dell’alluvione in Emilia Romagna. L’appuntamento è in programma dalle 9 di lunedì 22 maggio nel giardino di via XXIV maggio 43, a Roma, sede della Coldiretti che insieme a Campagna Amica ha collaborato all’evento con gli agricoltori provenienti da tutto il mondo per esporre e far conoscere il ruolo unico dei mercati contadini nel difendere le specialità locali e la biodiversità minacciate anche dai devastanti effetti dei cambiamenti climatici che si abbattono su un territorio reso più fragile dal consumo di suolo e dalla cementificazione.

Saranno presenti, tra gli altri, Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Qu Dongyu, direttore generale della Fao, Alvaro Lario, presidente dell’Ifad, Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, Richard McCarthy, presidente della “World Farmers Market Coalition”, Ali Al Mosheli, ministro del Commercio interno dell’Egitto, Frida Krifca, ministro dell’Agricoltura dell’Albania e presidente del Ciheam, Maurizio Martina, vicedirettore generale della Fao, il card. Mauro Gambetti, presidente della Fondazione Fratelli Tutti, Volli Carucci, direttore del World Food Program, Carmelo Troccoli, direttore di Fondazione Campagna Amica e della World Food Market Coalition.

Nell’occasione – informa Coldiretti – sarà diffuso il rapporto sui mercati contadini in Italia e nel mondo ed il ruolo centrale nel contrasto alle povertà alimentare ma anche nello sviluppo dell’economie locali, dell’occupazione e la tutela della biodiversità.