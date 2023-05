Diocesi: mons. Checchinato (Cosenza), “c’è bisogno di qualcosa di più che superi la giustizia umana e diventi redenzione”

“Incontrate tante persone che hanno bisogno di essere ascoltate, accompagnate e guidate per ricevere giustizia. La legge è fondamentale, ma la concretezza delle persone, la sua storia, lo è di più”. Lo ha detto questa mattina mons. Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, presiedendo nella chiesa di Sant’Ivo di Bretagna la santa messa con gli avvocati del foto di Cosenza. “L’amore e la misericordia devono essere la cifra che ci muove per accogliere il fratello”, ha detto il presule bruzio. “La giustizia deve raggiungere i suoi obiettivi, ma forse c’è bisogno di qualcosa di più che superi la giustizia umana e diventi redenzione. Per questo ogni forma di giustizia riparativa va incoraggiata”.