Pace: domani la Marcia PerugiAssisi “Trasformiamo il futuro! Costruiamo assieme un mondo più umano”

Nel 75° anniversario della Costituzione Italiana e della Dichiarazione universale dei diritti umani, a 100 anni dalla nascita di don Milani, si celebra domani la Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità sul tema “Per la pace, con la cura. Trasformiamo il futuro! Costruiamo assieme un mondo più umano” dedicata a Marina Baretta, Monia Andreani, don Pierluigi di Piazza e alle loro storie di cura. Il programma, diffuso dal Comitato promotore, vede alle ore 7, a Perugia, la messa nella basilica di San Pietro e a seguire l’accoglienza dei partecipanti. Alle 8.30 la partenza con Andrea Romizi, sindaco di Perugia, mons. Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia, Ali Sohna, rifugiato che ricorda le vittime in mare e rappresentanti delle scuole e della Rete delle Università italiane per la pace. Alle 13 la Marcia farà tappa a Santa Maria degli Angeli dove sul palco si alterneranno le “Scuole di pace” con studenti di varie Regioni italiane. A seguire l’arrivo ad Assisi, in piazza San Francesco e la Firma del Patto di Assisi. Alla Rocca di Assisi è prevista la manifestazione conclusiva con testimonianze, musica e riflessioni. Sarà possibile seguire la diretta su Rai 3, che manderà in onda uno Speciale dalle 8.30 alle 10 e dalle 13 alle 14 a cura del Tg3, sulla Pagina Facebook della Marcia PerugiAssisi a partire dalle 8 e sul profilo Instagram @Perugiassisi.