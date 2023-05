Diocesi: Brescia, stasera “Concerto in Duomo Vecchio” con Nessun Dharma e Orchestra giovanile

Nell’ambito degli eventi organizzati dalla diocesi di Brescia per Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura 2023, si terrà nella serata di oggi, sabato 20 maggio, il “Concerto in Duomo Vecchio” offerto dal vescovo Pierantonio Tremolada. L’evento, con inizio alle 20.45, sarà introdotto dall’opera multimediale Requiem 448 del duo artistico Nessun Dharma, seguita da Beethoven per Brescia, esecuzione del Musik zu einem Ritterballett e della Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 da parte dell’Orchestra giovanile di Brescia.