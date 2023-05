Diocesi: Agrigento, lunedì presentazione del libro “Piersanti Mattarella. Un politico cristiano”

In occasione delle celebrazioni in memoria dei Papi in terra agrigentina, nel mese dedicato a Papa Giovanni Paolo II, il Museo diocesano di Agrigento, oltre al riallestimento della stanza che ospitò Giovanni Paolo II nel 1993, propone una rilettura del grido del pontefice nella Valle dei Templi. Lo fa partendo dalla rilettura dell’uccisione del presidente della Regione, Piersanti Mattarella, il 6 gennaio 1980, come riportata nelle pagine del libro di Giovanni Tesè, “Piersanti Mattarella. Un politico cristiano”, che sarà presentato il 22 maggio (alle 18) nelle sale del Museo diocesano di Agrigento. Il direttore, Domenica Brancato, ha reso noto che oltre all’autore saranno presenti – come relatori – l’attuale presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, e Leoluca Orlando, Felice Cavallaro, Rino La Placa e Enza Ierna.