Maltempo in Emilia Romagna: Scholz (Meeting Rimini), “cordoglio e solidarietà”

Ravenna: maltempo (Foto Risveglio)

“Ci preme esprimere il nostro più sentito cordoglio per le vittime dell’alluvione e tutta la nostra vicinanza alle tante persone che sono state colpite da questa calamità: a chi ha perso i suoi famigliari, agli sfollati, a chi vede la sua casa, la sua azienda, i suoi campi distrutti o gravemente danneggiati, a chi si trova al freddo e al buio, senza luce e acqua corrente”. Questa la dichiarazione di Bernhard Scholz, presidente del Meeting di Rimini, dopo i fatti di questi giorni in Emilia Romagna e nelle Marche. Gratitudine viene espressa da Scholz a tutti i volontari che “si impegnano senza risparmio nel soccorso e che cercano di allievare le sofferenze. È commovente vedere come questa durissima prova fa emergere in tutti un’umanità vera e autentica, sia in quelli che devono affrontare gli ingenti danni subiti, sia in quelli che esprimono nel miglior modo possibile la loro amicizia”. Dopo aver ricordato “le istituzioni che si trovano ad affrontare questa situazione”, Scholz rivolge un saluto particolare “agli amici e ai volontari del Meeting che sappiamo colpiti duramente da questa catastrofe e a quelli che sappiamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno”. Al fine di contribuire all’acquisto di beni di prima necessità Scholz invita a partecipare alla raccolta organizzata della Fraternità di Comunione e Liberazione.