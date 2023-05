Dicastero per i laici, la famiglia e la vita: visita degli studenti della Facoltà di Diritto canonico dell’Università “Cardinale Stefan Wyszyński” di Varsavia

(Foto Dicastero Laici Famiglia Vita)

Gli studenti della Facoltà di Diritto canonico dell’Università “Cardinale Stefan Wyszyński” di Varsavia (Polonia) sono stati la scorsa settimana in visita al Dicastero per i laici, la famiglia e la vita nell’ambito di un viaggio di studio che ha fatto tappa anche in varie istituzioni della Curia Romana. Lo riferisce il sito del già citato Dicastero. Accompagnato da don Jan Dohnalik, canonista della medesima Università, il gruppo di studenti, composto da 12 laici e 5 sacerdoti, ha approfondito vari temi legati alla presenza dei laici nella vita della Chiesa. Ricevuti dal segretario del Dicastero, Gleison De Paula Souza, insieme alla sottosegretaria per i Laici, Linda Ghisoni, hanno discusso su vari argomenti legati alla collaborazione tra i laici e i chierici nell’ambito dei tribunali ecclesiastici e alla realtà delle donne che vogliono svolgere un servizio professionale nel campo del diritto canonico, conciliandolo con la propria vocazione per la vita matrimoniale e familiare. Al centro del dialogo anche la prossima Giornata mondiale della gioventù. A fine visita, don Dohnalik ha sottolineato come “un’accoglienza così calorosa, una testimonianza personale dei collaboratori del Santo Padre e l’opportunità di visitare la curia romana” costituiscano “un’esperienza che non può essere sostituita da nessuna lezione ed è un’ulteriore motivazione per i giovani studenti a collegare la loro vita professionale con la Chiesa”.