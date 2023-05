Diocesi: Aosta, in corso la “12 ore in preghiera con Maria” in vista del pellegrinaggio a Lourdes

“Sostenere spiritualmente il pellegrinaggio diocesano a Lourdes che si terrà dal 25 al 30 agosto 2023”. Con questa finalità si svolge oggi, dalle 9 alle 21 presso la cappella del Seminario di Aosta, la “12 ore in preghiera con Maria”. L’iniziativa è promossa dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, in collaborazione con Oftal e Unitalsi.

“Tutta la popolazione è invitata a partecipare, portando intenzioni di preghiera da depositare alla Grotta di Massabielle a Lourdes”, si legge in una nota.