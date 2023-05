Diocesi: Cuneo e Fossano, prosegue la proiezione di film in preparazione alla Carovana della pace che si terrà a settembre

Prosegue a Cuneo, il ciclo di proiezioni di film in preparazione alla Carovana della pace che si terrà domenica 24 settembre sul tema “Fatti di pace!” e che vedrà sfilare i partecipanti nuovamente verso Boves nell’80° anniversario dall’eccidio nazi-fascista.

Giovedì 25 maggio, alle 20.45 al cinema Lanteri di Cuneo, verrà proiettato “Alla mia piccola Sama”. “Waad è una studentessa universitaria e ci racconterà l’assurdo della guerra attraverso gli occhi della piccola figlia Sama”, ha spiegato don Flavio Luciano in un contributo pubblicato sul settimanale diocesano “La Guida”, aggiungendo che “con la presenza di Norberto Julin, il coordinatore nazionale Pax Christi Italia, saremo aiutati a riflettere sulla resistenza attiva non-violenta di tante e tanti giovani in Paesi di guerra o di grandi conflitti come quello ebreo palestinese”.

Il terzo e ultimo appuntamento è in programma giovedì 1° giugno alle 20.45 quando sarà proiettato “Trieste è bella di notte”. “È una narrazione efficace e senza fronzoli dei flussi migratori che non ha paura di chiedere conto alle istituzioni”, ha commentato don Luciano, annunciando che “gli amici della Caritas locale ci aiuteranno a capire cosa sta succedendo sul nostro territorio”.

La rassegna, sostenuta dal settimanale “La Guida” e dal cinema Lanteri, è organizzata dalla Commissione Giustizia e pace di Cuneo e Fossano, dal Comitato Pace e disarmo Cuneo e dall’Associazione Milton Santos – Lorenzo Milani.