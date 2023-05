Maltempo in Emilia Romagna: la preghiera del vescovo Ghizzoni (Ravenna), “essere uniti nell’emergenza”

Soccorsi (Foto Andrea Frosoni)

“Il Signore ci doni di essere uniti nell’emergenza, di curare il dono del Creato, della nostra casa comune e di impegnarci a garantire accoglienza e solidarietà”. È il cuore della preghiera composta dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni, in questi giorni di emergenza e paura per l’alluvione e gli allagamenti che stanno interessando la Romagna e anche Ravenna. Un testo, rilanciato da Risveglio Duemila, il settimanale diocesano di Ravenna-Cervia, che l’arcivescovo ha inviato a tutti i parroci perché sia letta e pregata in tutte le parrocchie della diocesi nelle Messe di oggi e domani. Ecco il testo completo della preghiera di mons. Ghizzoni: “Fratelli e sorelle davanti alla drammatica emergenza che ha colpito, in questi giorni, in particolar modo la Romagna, eleviamo una preghiera al Signore perché la situazione possa al più presto migliorare. Preghiamo per le vittime, per tutti coloro che sono stati colpiti e per i tanti che stanno vivendo e soffrendo ore di angoscia poiché sfollati o bloccati dagli allagamenti, dalle strade interrotte. Preghiamo perché tutte le comunità siano disponibili ad accogliere e ad aiutare chi è nel bisogno, e cerchino con senso di responsabilità il bene comune rispettando le disposizioni delle Autorità. Di fronte a questa nuova calamità il Signore ci doni di essere uniti nell’emergenza, di curare il dono del Creato, della nostra casa comune e di impegnarci a garantire accoglienza e solidarietà per chi si trova nel bisogno”.