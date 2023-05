Maltempo in Emilia Romagna: Priolo (vicepresidente Regione), “36mila evacuati. A Forlì-Cesena 127 frane”

“La Regione Emilia-Romagna è un’eccellenza nazionale. I 55 milioni di euro di risorse statali non spesi per la sicurezza del territorio sono fake news”. Così la vicepresidente della Regione, Irene Priolo, rispondendo alle domande dei giornalisti, al punto stampa di aggiornamento sull’emergenza maltempo, poco fa dalla sede regionale della Protezione civile a Bologna. A riportare la notizia è il Corriere Cesenate, settimanale della diocesi di Cesena-Sarsina. Priolo ha riferito di “nove nuove esondazioni, per un totale di 21 corsi d’acqua esondati. Le persone evacuate sono 36mila. Restano 14 le vittime. Le frane sul territorio sono 305, di cui 127 a Forlì-Cesena”. “Sono già 2.000 le chiamate per richieste di informazioni al numero verde regionale 800 024662 attivo da ieri”. Toccato anche il tema della solidarietà. “Sul conto corrente regionale (Iban: IT69G0200802435000104428964) abbiamo già ricevuto 1,5 milioni di euro da singoli cittadini per l’emergenza. A questi si aggiungono le donazioni delle aziende”. C’è anche una nuova allerta meteo rossa per la giornata di domani. “Si riferisce non alla quantità di pioggia ma alle criticità idrauliche e idrogeologiche dovute alle gravi problematiche già presenti sul territorio”, ha spiegato Priolo. La vicepresidente ha confermato la notizia, battuta dalle agenzie nelle scorse ore, della caduta di un elicottero a supporto di Enel nel Ravennate per un controllo delle linee elettriche: “Nessuno è morto e le quattro persone a bordo sono state portate in ospedale”. Infine da Priolo la notizia che “la prossima settimana la Regione procederà con il censimento dei comuni più colpiti da inserire nel decreto fiscale del Governo, in modo da aiutare quelli che hanno necessità oggettive”.