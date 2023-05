Solidarietà: Roma, martedì il convegno “L’Europa abbraccia l’Africa”

È in programma per martedì 23 maggio, a Roma, il convegno “L’Europa abbraccia l’Africa 2023” promosso Comitato di collegamento di cattolici “Per una civiltà dell’amore” in collaborazione, tra gli altri, con Focsiv, Concord Italia e Aics. L’evento sarà ospitato dalle 9 presso lo Spazio Europa gestito dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Il convegno, spiegano i promotori, “alla vigilia della Giornata mondiale dell’Africa il 25 maggio, vuole rilanciare la centralità del rapporto dei due continenti nel presente e soprattutto nel futuro della nostra vita nell’era dell’economia globalizzata”.

Dopo i saluti iniziali di Giuseppe Rotunno, presidente del Comitato “Per una civiltà dell’amore”, e di rappresentati dell’Ue e del Governo italiano, sarà Pietro Sebastiani, già direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo del ministero degli Affari esteri e ambasciatore italiano presso la Santa Sede, ad introdurre i lavori. Seguiranno le relazione di padre Giulio Albanese, missionario comboniano e giornalista (“Nuove esigenze culturali, ambientali e strategiche della Cooperazione Ue con l’Africa”), di Andrea Stocchiero, referente di Focsiv e Concord Italia (“Dal Global Gateway Fund alle microimprese”), e dell’economista Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali e di Economy of Francesco (“Ripresa di un Piano Europa/Africa per lo sviluppo sinergico dei Continenti”). Spazio poi alla tavola rotonda alla quale parteciperanno Prisca Ojok Auma (imprenditrice umanitaria), Marco D’Agostini (Civiltà dell’amore), Emmanuele Di Leo (Sui Tetti) e Ivana Borsotto (Focsiv). Le conclusioni saranno affidate a Rotunno.