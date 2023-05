Salone del Libro: Torino, lunedì in programma due appuntamenti a cura di editori cattolici e arcidiocesi

Proseguo al Salone internazionale del Libro di Torino 2023, gli eventi promossi in collaborazione da Uelci (Unione editori e librai cattolici italiani) e arcidiocesi di Torino. Quest’anno si è scelto di proporre degli approfondimenti dedicati a cinque importanti figure del cattolicesimo di cui ricorrono significativi anniversari: santa Teresa di Lisieux (150° della nascita), don Tonino Bello (30° della morte), don Lorenzo Milani (100° della nascita), don Giovanni Minzoni (100° dell’uccisione) e don Pino Puglisi (30° dell’assassinio).

Dopo quelli dedicati a santa Teresa di Lisieux, don Pino Puglisi e don Lorenzo Milani, lunedì 22 maggio sono in programma due eventi. Alle 12.45 in Sala Indaco si terrà “Il credente non serve la società, la cambia. Giovanni Minzoni. La libertà non teme nulla” con la studiosa e politica Emma Fattorini e Alberto Melloni, storico del cristianesimo, moderati dal giornalista Luca Rolandi. Alle 15.30 in Sala Bianca con Michele Santoro e padre Alex Zanotelli si parlerà de “La pace non può aspettare. Tonino Bello. La non-violenza vuol dire coraggio”. Modererà la giornalista di Avvenire, Lucia Capuzzi.