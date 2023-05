Diocesi: Caritas Piacenza-Bobbio, domani “La moda a spasso nel tempo – Passerella solidale di abiti e accessori”

È in programma per il pomeriggio di domani, domenica 21 maggio, la sesta edizione della Passerella solidale “La moda a spasso nel tempo” organizzata dall’Associazione “Carmen Cammi” Volontari per la Caritas. La sfilata sarà ospitata dalle 16 presso il centro “Il Samaritano”, nel cortile retrostante Sant’Agostino. In caso di maltempo, l’evento si terrà nell’auditorium al primo piano.

“Nella sfilata – si legge sul sito web del settimanale diocesano ‘Il Nuovo Giornale’ – si troveranno, reinterpretati, modelli iconici e originali di epoche passate e moderne, eleganti abiti da sera e da sposa e qualche altra sorpresa per gli amanti del vintage”.