È in programma per la mattina di domani, domenica 21 maggio, presso la basilica di San Domenico a Siena la celebrazione eucaristica in occasione del 75° anniversario di sacerdozio di mons. Gaetano Bonicelli, arcivescovo emerito di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino. A presiederla sarà l’attuale arcivescovo, il card. Augusto Paolo Lojudice; concelebreranno tanti sacerdoti della Chiesa di Siena che accompagneranno con la preghiera questo pastore, chiedendo a Dio la Sua benedizione.