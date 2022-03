Cultura: Stresa, ad agosto tornano in presenza i Simposi Rosminiani

Il Centro Internazionale di studi rosminiani di Stresa è intenzionato a riprendere i Corsi dei Simposi Rosminiani nella duplice forma on line e in presenza. Si va definendo il programma del XXII Corso. Scrive il direttore, padre Umberto Muratore: “Dopo due anni di Simposi on line, si spera quest’anno (Covid permettendo) di poter svolgere il corso a Stresa, in presenza di relatori e partecipanti, pur lasciando la possibilità di seguirlo da casa. Esso si svolgerà dal pomeriggio di martedì 23 agosto al mattino di venerdì 26 agosto. Il tema generale ancora provvisorio è ‘Antonio Rosmini e le ontologie contemporanee’. Vorremmo contribuire a chiarire quale contributo possa dare il pensiero di Rosmini nel risveglio odierno verso la metafisica, sia da parte diciamo ‘laica’, sia da parte ‘teologica’, e capire se possa esserci spazio per un dialogo tra ragione e fede”.