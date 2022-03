Diocesi: Avezzano, da oggi la Settimana di preghiera per la pace. 6 marzo manifestazione con gli ucraini residenti

Domenica 6 marzo (ore 15), in piazza Risorgimento ad Avezzano, la Chiesa dei Marsi testimonierà con la propria presenza la vicinanza al popolo ucraino e la ferma condanna alla guerra. Il vescovo locale, mons. Giovanni Massaro, “in comunione con la Tavola della Pace”, accoglie la manifestazione per la pace indetta dal popolo ucraino residente nel centro abruzzese. “Tutti sono invitati a partecipare, in particolare si sollecitano i giovani delle comunità parrocchiali e del mondo della scuola, a portare la propria vicinanza e la propria intenzione di pace a quanti sono vittime della furia del conflitto” si legge in una nota della diocesi. “Consapevoli che l’unica arma per i cristiani è la beatitudine dei costruttori di pace, da oggi 3 marzo fino al 10 marzo, la diocesi vivrà la ‘Settimana di preghiera per la pace’: ogni giorno, in una delle zone pastorali della Marsica, tutte le chiese parrocchiali di quella forania resteranno aperte, dal mattino alla sera, per la preghiera e l’adorazione eucaristica per la pace”. Dalla diocesi dei Marsi arrivata la disponibilità all’accoglienza di quanti fuggono dalle aree del conflitto.