Ucraina: Soleterre, “nell’ospedale di Leopoli triplicati i pazienti pediatrici”

(Foto: Soleterre)

Nell’ospedale di Leopoli, in Ucraina, dove opera Soleterre, in questi giorni, a causa del notevole flusso di bambini malati di cancro provenienti da Kiev e Kharkiv, si sono triplicati i suoi pazienti pediatrici. A raccontarlo è l’ong, impegnata accanto ai bambini malati di cancro in Ucraina negli ospedali di Kiev e di Leopoli. “I bambini e i ragazzi devono spostarsi dal rifugio sotterraneo al reparto ogni volta che la sirena dei bombardamenti annuncia il pericolo, anche durante i loro trattamenti e chemioterapie. Sono spostamenti faticosi e difficili che si aggiungono alle cure pesanti contro il tumore”, l’allarme lanciato da Soleterre, che chiede un gesto di solidarietà: “Questa emergenza richiede l’aiuto di tutti, la tua solidarietà salva vite. Puoi sostenere l’evacuazione, il trasporto dei bambini e la fornitura di farmaci negli ospedali attraverso una donazione a questo link“.